Aos 37, Gudjohnsen é destaque em lista da Islândia para a Eurocopa

Gudjohnsen, que já defendeu a Islândia em 84 partidas, chegou a anunciar no fim de 2013 que não jogaria mais pela seleção. Em março do ano passado, ele mudou de ideia, aceitando a convocação para os últimos quatro jogos da Eurocopa e ajudando o futebol da Islândia a alcançar o maior feito da sua história.

A participação do veterano na Eurocopa, entretanto, correu sério risco. Ele estava jogando no Shijiazhuang, da China, e ficou desempregado em novembro. Só em fevereiro o atacante encontrou um novo clube, o Molde, da Noruega. Por conta do inverno, lá a temporada começou só em março.

Três dos 23 convocados estão machucados: Gylfi Sigurdsson (do Krasnodar, da Rússia), Aron Gunnarsson (Cardiff, do País de Gales) and Kolbeinn Sigthórsson (do Nantes, da França). Por isso, uma lista de seis jogadores extras também foi anunciada, para o caso de eles não se recuperarem a tempo.

A convocação conta com alguns jogadores das grandes ligas, como Hjörtur Hermannsson (do PSV), Emil Hallfredsson (Udinese), Gylfi Sigurdsson (Swansea) e Alfred Finnbogason (Augsburg).