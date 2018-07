Aos 39, Pretinha comemora volta à seleção brasileira

Pretinha estava presente no primeiro Mundial Feminino de Futebol organizado pela Fifa, em 1991. Agora, 23 anos depois, ela está de volta à seleção brasileira. Perto de completar 40 anos, a meio-campista do Goyang Daekyo (Coreia do Sul) foi convocada para defender o Brasil em amistoso contra a França, nesta quarta-feira, em Lyon.

Figura constante na seleção desde os 16 anos, ela disputou os Mundiais de 1991, 1995, 1999 e 2007. Jogos Olímpicos foram três: Atlanta/1996, Sydney/2000, Atenas/2004 e Pequim/2008, sempre chegando até pelo menos a semifinal - foram duas pratas e um quarto lugar. A volta acontece seis anos após seu último jogo pelo Brasil, nos Jogos de Pequim.

"Foi uma surpresa muito boa. Não esperava mais ser chamada para a seleção", admite Pretinha. "Tem muita menina nova neste grupo e é muito bom fazer parte dele. Me sinto renovada, tenho que me adaptar ao novo treinador e à nova comissão técnica. É um desafio."

Desde 2009 na Coreia do Sul, ela espera mostrar um futebol que agrade o técnico Vadão. "Em seis anos na Coreia cresci muito, tanto dentro de campo como fora dele. Aprendi muito sobre o estilo de jogo asiático, muito rápido, com uma disciplina tática incrível."