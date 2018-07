Aos 44 anos, Kelly Slater conquista etapa de Teahupoo; Medina cai nas semifinais

Maior surfista de todos os tempos, o norte-americano Kelly Slater continua a impressionar o mundo do surfe. Nesta terça-feira, o veterano de 44 anos derrotou o havaiano John John Florence, de 23 anos, e conquistou a etapa de Teahupoo do Circuito Mundial.

A sétima etapa da temporada não teve nem de longe as clássicas e gigantes ondas do local, mas mesmo assim Slater demonstrou que não é 11 vezes campeão do mundo à toa. Embalado por duas notas 10 em disputas anteriores no dia (e quatro no total durante o campeonato), ele não deu chances ao novo líder do ranking na decisão.

Logo no início da bateria, conseguiu uma nota 9 e outra 8,57. O havaiano não encontrou as melhores ondas e permaneceu sempre atrás do placar. Slater ainda obteve um 9,90 e garantiu a 54ª vitória de uma etapa do Circuito Mundial em sua carreira, sendo assim, disparado, o maior vencedor do surfe de todos os tempos. Tom Curren, que aparece na segunda colocação, tem 33 vitórias em etapas.

Apesar do vice-campeonato, John John Florence assumiu a liderança do campeonato nesta etapa, ultrapassando o australiano Matt Wilkinson. Nas semifinais, o havaiano eliminou o brasileiro Gabriel Medina, que também tinha chances de assumir a ponta.

MEDINA NOTA 10

Medina deixou a vaga para a decisão escapar nos minutos finais da bateria. Depois de conseguir uma nota 10, o brasileiro viu o havaiano alcançar duas boas notas no fim e finalizar com um média de 19,66 pontos, contra 19,23 de Medina.

Outro destaque da etapa foi o veterano brasileiro Bruno Santos. Após vencer a triagem no Taiti, onde já ganhou o título em 2008, o carioca teve ótimo desempenho e tirou o ex-líder do ranking Matt Wilkinson da disputa. No entanto, caiu nas quartas de final diante de Kelly Slater, que fechou a bateria com uma nota dez.

Nas semifinais, o norte-americano bateu o australiano Adrian Buchan com uma de suas piores médias da competição, com 18,40. O adversário, no entanto, somou apenas 16,10. O excelente desempenho de Slater rendeu ainda o troféu Andy Irons, entregue ao surfista de melhor performance no evento.

A próxima etapa será realizada em Trestles, na Califórnia, entre os dias 7 a 18 de setembro. A disputa pelo título mundial da temporada deve se acirrar em sua reta final e Medina tem boas chances na luta pelo bicampeonato, depois de ter se consagrado campeão em 2014.