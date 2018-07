Aos 44 anos, Simon se prepara para o terceiro Mundial

Para que Simon alcance a final da Copa do Mundo da África do Sul a seleção brasileira deverá fracassar, pois um juiz não pode trabalhar no jogo em que a seleção de seu país esteja em ação.

Em 1982, na Copa do Mundo da Espanha, a seleção fracassou diante da Itália, mas Arnaldo Cesar Coelho colocou seu nome na história, ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar uma final. Ele comandou o jogo no qual os italianos venceram os alemães por 3 a 1 e se sagraram tricampeões.

No México, em 1986, Romualdo Arpi Filho foi quem apitou a decisão entre Argentina e Alemanha, vencida pelos sul-americanos por 3 a 2.

Em 1990, na Itália, José Roberto Wright não teve a mesma sorte. Apesar de ter obtido boas avaliações durante seus trabalhos, o carioca foi escolhido para estar na semifinal entre Alemanha e Inglaterra, que terminou empatada por 1 a 1. Os alemães conquistaram a vaga na disputa de pênaltis. / W.B.Jr.