Aos 45 anos, Hopkins tenta título no Canadá

Em 11 de outubro de 1988, quando Bernard Hopkins estreou no boxe profissional, restavam 17 dias para Jean Pascal completar seis anos de idade. Pois os dois se enfrentam, hoje, em Quebec, Canadá, pelo cinturão mundial dos meio-pesados (até 79,379 quilos) do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Ex-campeão dos médios por mais de dez anos e dos supermédios, Hopkins tenta um título mundial aos 45 anos. "A partir de domingo (amanhã) todos os livros de boxe perderão o seu valor. Deverão ser atualizados com minha conquista", disse o pugilista, que dominou a categoria dos médios por mais de uma década, com 21 defesas de título, superando o feito do argentino Carlos Monzón.

"O primeiro passo que tenho de dar para ser uma lenda do boxe é vencer de forma convincente uma lenda como Hopkins", disse Pascal, de 28 anos, que não gostou das brincadeiras do norte-americano na última entrevista coletiva, na quarta-feira. Hopkins pegou o cinturão de Pascal e não o entregou de volta, causando um pequeno tumulto.

Apesar da idade avançada, Hopkins apresenta um físico invejável. Treina duas vezes por dia, seis vezes por semana, não consome bebidas alcoólicas, não fuma, tem alimentação regular e dorme sempre antes das nove horas da noite. "Não vim para dar nome ao meu adversário. Todos sabem que sempre entro no ringue para vencer. Desta vez não será diferente, mas se eu não sair com o cinturão, acho que não terei mais nada a fazer no boxe."

Hopkins começou a lutar boxe onde nasceu, na Filadélfia, em um presídio onde cumpriu pena de cinco anos por assalto. Perdeu sua primeira luta profissional, mas não desistiu. Acumulou 22 vitórias seguidas, antes de perder na primeira tentativa de ser campeão. A derrota, por pontos, foi para o também lendário Roy Jones Jr., em 1993. No ano seguinte, ganhou o cinturão dos médios da Federação Internacional de Boxe. Ficou como o melhor do mundo até fevereiro de 2005, ao superar grandes adversários como Felix Trinidad e Oscar De La Hoya. Perdeu o cinturão para o então novato Jermain Taylor. Quando todos davam como o fim de sua carreira, B-Hop ressurgiu para vencer Antonio Tarver, Ronald Wright, Kelly Pavlik e a revanche com Roy Jones, em abril.

"Gosto de lutar na terra do meu adversário, com a torcida contra. Nesses momentos eu me supero. E dessa vez não será diferente", disse Hopkins, que soma 51 vitórias (32 nocautes), cinco derrotas e um empate. Pascal, que nasceu no Haiti e mora em Quebec, só perdeu uma vez, em 27 combates. Tem 16 nocautes.

Pesado cubano. Odlanier Solis disputa, em Miami, a eliminatória do título dos pesos pesados, do CMB, diante do americano Ray Austin. Quem vencer vai encarar o ucraniano Vitali Klitschko no primeiro semestre de 2011. Solis, de 30 anos, surgiu como o sucessor de Felix Savón no boxe amador, mas preferiu desertar para os EUA.

Pacman. Manny Pacquiao completou 32 anos e anunciou que volta em 7 de maio. O provável rival deverá ser o mexicano Juan Manuel Marquez, pois Floyd Mayweather ficou preso ontem em Las Vegas, por agredir um segurança de estacionamento.