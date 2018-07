Aos 50 anos, Holyfield encerra carreira de três décadas

SÃO PAULO - Em recente pesquisa da revista britânica Boxing News, o americano Evander Holyfield surge em 27.º lugar entre os 100 melhores pugilistas de todos os tempos. Este reconhecimento é fruto do que foi feito em 28 anos de carreira, que será encerrada hoje, data do 50.º aniversário do pugilista. "Acho que fiz quase tudo o que se pode fazer no boxe", afirmou o único atleta a ganhar por quatro vezes o cinturão mundial dos pesos pesados.

Holyfield pendura as luvas sem realizar, talvez, o único objetivo que lhe faltou: ter mais uma chance de disputar o título. Sua vontade era desafiar um dos irmãos Klitschko (Wladimir e Vitaly), mas os ucranianos não lhe deram chance. "Ele é um ídolo para nós. Não queremos vê-lo machucado", afirmaram os pugilistas por intermédio de sua assessoria de imprensa. Mas o grande problema de Holyfield são as finanças. Depois de ganhar mais de US$ 250 milhões (R$ 500 milhões), o boxeador encara uma dívida de US$ 33 milhões (RS$ 66 milhões) - valor semelhante ao que recebeu para enfrentar Mike Tyson em 1997.

Grande parte dos problemas financeiros de Holyfield decorre dos seis casamentos desfeitos, que lhe proporcionaram 11 filhos. Em julho, Holyfield foi despejado de sua megamansão de 54 mil metros quadrados, com a maior piscina particular do mundo, que fica no interior da Geórgia. Motivo: o ex-campeão tem uma dívida de US$ 14 milhões (R$ 28 mi) com um banco.

Se fora dos ringues Holyfield não tem habilidade com o dinheiro, dentro do quadrilátero deixará uma história vitoriosa. Tornou-se profissional em 1984, após ser bronze nos Jogos de Los Angeles.

Em menos de dois anos já era campeão dos cruzadores, categoria abaixo dos pesados. Unificou todos os cinturões e sem rivais partiu para o maior dos desafios. Ganhou uma quantidade impressionante de massa muscular e pulou para os pesos pesados, em 1988.

No ano seguinte, derrotou o brasileiro Adilson Maguila Rodrigues, no segundo assalto. Se preparou para encarar Mike Tyson, mas o Iron Man perdeu inesperadamente para James Buster Douglas, em 1990. No mesmo ano, Holyfield nocauteou Douglas no terceiro assalto e se tornou campeão pela primeira vez.

Superou George Foreman, Bert Cooper e Larry Holmes, até encontrar o maior adversário: Riddick Bowe. Foram três combates sensacionais: 2 a 1 para Bowe.

Em 1994, perdeu o título para Michael Moorer. Voltou a recuperar o cinturão, em 1996, quando bateu Mike Tyson. As apostas chegaram a apontar Tyson como favorito na proporção de 25 por 1. Em 1997, na revanche, Tyson mordeu as duas orelhas de Holyfield e foi desclassificado.

Holyfield perdeu o título em 1999 para Lennox Lewis, mas conseguiu recuperá-lo pela quarta vez, em 2000, frente a John Ruiz.

Em 2008, a derrota mais doída. Erroneamente, os jurados apontaram o gigante Nikolay Valuev como vencedor. Holyfield não voltaria a disputar o título. A última luta foi ano passado. Uma vitória obscura sobre o dinamarquês Brian Nielsen. No total, foram 44 vitórias (29 nocautes), dez derrotas e dois empates. Holyfield deixará saudades.