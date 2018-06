Aos 50, Burle pega onda gigante e inscreve em premiação do surfe

Aos 50 anos, Carlos Burle mostra que ainda tem fôlego para pegar ondas gigantes. Em Nazaré, na última sexta-feira, ele desceu uma montanha de água que acabou sendo inscrita na XXL, a premiação das ondas grandes do surfe. "Peguei essa onda e ela já está no XXL. Foi a maior do dia, um presente do Lucas para mim. Ele que me colocou com perfeição", disse.

Burle estava em Portugal, onde disputou o Nazaré Challenge, mas no momento de sua bateria as condições do mar estavam bastante adversas. Tanto que em sua bateria ele não conseguiu pontuar. A frustração foi grande, ainda mais porque era sua despedida das competições profissionais.

"Pegar essa onda dá uma sensação de recompensa por tudo, como se tivesse vindo a despedida de outra forma. Teve a vitória do Lucas na etapa, o momento intenso na minha bateria, quando não consegui pegar nenhuma onda. A competição foi depois cancelada no dia porque as condições estavam difíceis com um vento forte", comentou.

Para ele, a onda gigante de certa forma foi um presente para marcar sua despedida, justamente no mesmo local que foi a etapa do Circuito Mundial de Ondas Grandes. "Acho que a natureza e o universo conspiraram. Pegamos uma ondulação muito grande depois do campeonato e o Lucas me presenteou com essa onda, retribuindo o que estou fazendo com ele e juntos estamos conquistando. É uma energia muito boa", afirmou.

Desde que decidiu parar de competir, Burle tem se dedicado a treinar o jovem Lucas Chumbo, que vem se destacando no surfe de ondas grandes, apesar da pouca idade. E na sexta-feira, em Nazaré, o pupilo ajudou o mestre a entrar em boas condições na temida onda de Nazaré. "Estou muito feliz, me sentindo merecedor", concluiu Burle.