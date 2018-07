Apático, São Paulo não vai além do 0 a 0

ESPECIAL PARA O ESTADO

Um jogo para ninguém querer se lembrar mais. Guarani e São Paulo fizeram muito pouco para merecer algo melhor do que o 0 a 0 registrado ontem à tarde, em Campinas. O São Paulo, com um time desfalcado, deixou de apresentar o futebol que se destacou nas últimas partidas, exceto a defesa, que, apesar da perda do zagueiro Alex Silva, no final do primeiro tempo, cumpriu sua tarefa. Já o Guarani, sem três titulares, não jogou o suficiente para ameaçar o adversário, pelo menos teve como consolo o fato de não perder a segunda partida seguida no Brasileiro.

Com um time sem alguns titulares, o São Paulo só deu um chute a gol na primeira etapa, em uma finalização de Hernanes defendida pelo goleiro Douglas. Já o goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, só defendeu um chute fraco de Preto, dentro da área. Pobre de jogadas ofensivas e repleto de passes errados e lançamentos tortos, o jogo só serviu para irritar a torcida e os quero-queros que fizeram seus ninhos no gramado do Brinco de Ouro.

Pior para o São Paulo foi perder Alex Silva, que sofreu corte profundo de 10 centímetros no supercílio - em disputa de cabeça com Ricardo Xavier -, e levou 20 pontos. Sem outro zagueiro no banco de reservas, o técnico Ricardo Gomes fez o mais prático, trocou de esquema, o 3-5-2 pelo 4-4-2, colocando em campo Marcelinho Paraíba, aumentando a expectativa da torcida de que pelo menos alguém chutasse mais a gol no segundo tempo.

E foi isso mesmo que aconteceu. Mas antes, o Guarani quase marcou. Em um contra-ataque, Baiano acertou a trave. Depois, Marcelinho Paraíba devolveu o susto ao adversário, cruzando a bola na trave após uma bonita jogada individual. Ele viria a tentar em mais duas oportunidades. Nas duas brilhou o goleiro Douglas, um outro raro destaque na partida insípida.

GUARANI 0

SÃO PAULO 0

CAMPEONATO BRASILEIRO

GUARANI (4-4-2): Douglas; Rodrigo Heffner, Fabão, Ailson e Márcio Careca; Paulo Roberto, Maycon, Baiano (Moreno) e Preto (Fabinho Souza); Mário Lúcio e Ricardo Xavier (Anderson Costa).

Técnico: Vágner Mancini.

SÃO PAULO (3-5-2): Rogério Ceni; Renato Silva, Alex Silva (Marcelinho Paraíba) e Xandão; Wellington, Jean, Hernanes, Jorge Wagner e Júnior César; Dagoberto (Fernandinho) e Fernandão.

Técnico: Ricardo Gomes.

Juiz: Flávio Rodrigues Guerra (SP).

Cartão amarelo: Rodrigo Heffner, Paulo Roberto, Wellington, Rogério Ceni e Xandão.

Renda: R$ 334.007,00 (14.528 pagantes).

Local: Brinco de Ouro.