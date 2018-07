Apenas o começo

Quis o destino que o mesmo Ituano fosse o adversário do Santos na estreia. Uma volta complicada para o time da Vila, com o clube com sérios problemas de caixa, tendo perdido vários jogadores que recorreram à Justiça cobrando salários atrasados, etc. Esperava-se talvez menos do Santos neste jogo, mas o time entrou em campo com boa disposição, veloz, e ganhou com três belos gols, dois deles de Geuvânio, um dos "Meninos da Vila" que permaneceram.

O futebol é pai. E a vitória tudo absolve. Por isso, já deve ter gente pensando que a crise na Vila não é tão séria assim, que o Santos tem ainda uma base sobre a qual encaixar as revelações que por certo virão, como tem sido sua tradição. Pode até ser. Mas, se eu fosse dirigente do Peixe, não deixaria barato e investigaria até o fim onde foi parar a grana de tantas vendas de jogadores e por qual motivo um clube desse porte foi entregue à gestão seguinte em situação de insolvência, devendo até para florista. Em campo, tomara que as coisas se ajeitem e o Santos tenha ano menos tenebroso do que se supunha.

Corinthians e São Paulo começaram bem, mas logo terão de se preocupar também com a Libertadores, o que sempre divide esforços. Aliás, o Corinthians começa amanhã o desafio com o Once Caldas. Com a lembrança do Tolima sempre presente, não pode relaxar e dar chance para o azar.

Já o Palmeiras aparece na mesma situação do Santos e terá apenas o Paulista para se dedicar neste início de ano. Ao contrário do seu "coirmão", começa o ano de maneira exuberante. Se um perde jogadores importantes, o outro contrata. Aliás, duas baixas do Santos significaram dois reforços para o Palmeiras - Aranha e Arouca.

Juntam-se a várias contratações do alviverde, que, depois de escapar do rebaixamento no Brasileiro ano passado, entra em 2015 todo prosa. De casa nova, time remodelado e torcida em festa. Tomara possa aproveitar a boa fase e deixe quieta a turma do amendoim, famosa pela falta de paciência.

Esses primeiros movimentos do Paulista não costumam ser mesmo empolgantes. A disputa esquenta nos clássicos e nos jogos finais. E, dessa forma, tanto o Paulista quanto os outros campeonatos estaduais vão sobrevivendo, por mais que digam que já não têm razão de ser no mundo moderno.

Claro, ninguém é trouxa, e todo mundo sabe que são mantidos também por razões políticas. Mas não se devem desconhecer motivos fortes para continuarem vivos - as rivalidades regionais e a tradição. São as disputas estaduais que colocam com frequência os rivais mais próximos frente a frente e portanto reavivam a paixão clubística. Quanto à tradição, nem é preciso dizer: num país do tamanho do Brasil, as disputas regionais são as mais antigas, porque foram mais viáveis quando o futebol ainda engatinhava e os transportes ainda eram incapazes de unir o País. Apenas para falar do Paulista: o torneio é o primeiro campeonato organizado no Brasil e data de 1902!

A maior parte das pessoas que hoje curte futebol se iniciou nesse esporte pela disputa dos estaduais. Se eles perderam importância diante da profusão de disputas do ano, o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, ainda representam muita coisa em termos de memória afetiva para os torcedores, em especial para os mais rodados. Quando o público se desinteressar de vez, os estaduais morrerão de morte natural. Mas eu não contaria com isso.