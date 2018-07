Apesar da derrota, Kleina elogia a atuação do Palmeiras

SÃO PAULO - Como aconteceu após a derrota para o Coritiba, os jogadores e o técnico do Palmeiras, Gilson Kleina, tentaram encontrar palavras para explicar o que aconteceu com a equipe e, principalmente, garantir que não jogaram a toalha por mais que a situação pareça pior a cada rodada.

"Não podemos aceitar a derrota. Temos de ter força e ver que mesmo na derrota, o Palmeiras tem se mostrado um time diferente. Tivemos uma postura mais ofensiva e vencedora", disse Kleina, que gostou da atuação da equipe.

O lateral-esquerdo Juninho, que parece ser um dos atletas que mais estão sentindo a fase da equipe, disse que os palmeirenses não podem desistir. "Enquanto houver chance, vamos lutar. Está muito difícil, não tem como negar, mas temos de buscar e temos essa chance."

O fato de torcedores da Mancha Alviverde terem ido ao hotel cobrar diretoria e comissão técnica antes do jogo só serviu para deixar os atletas ainda mais preocupados. "A gente não caiu ainda. Enquanto tiver força a gente vai lutar. Somos pais de família e estamos tentando de tudo para tirar o time dessa situação. E é claro que existe insegurança nesse momento", disse Obina.

O atacante admite que não sabe mais o que fazer para sair dessa situação. "O que a gente vai falar numa hora dessas? A gente não tem mais onde buscar. É só com nós mesmos. Quem acredita tem de colocar toda a fé para sair dessa situação."

Já Kleina minimizou o fato e acredita que a atitude da torcida em nada vai interferir o trabalho no dia da dia do clube. "Tivemos uma conversa e eles falaram o que pensam. Enquanto houver diálogo vamos manter o bom relacionamento", explicou o treinador, que deixou claro não ter havido agressão.

Para o jogo contra o Bahia, quarta-feira, Gilson Kleina mais uma vez tem problemas para montar o time. Marcos Assunção continua fora, com dores no joelho direito, assim como Correa, que sente dores na coxa direita, e Maikon Leite na coxa esquerda. Já Thiago Heleno e Juninho estão suspensos pelos cartões diante do Náutico.

A boa notícia é que Henrique e Maurício Ramos voltam após cumprir suspensão.