Apesar da vitória, Esquiva Falcão leva bronca do técnico

Esquiva Falcão alcançou a sexta vitória como pugilista profissional, ao vencer o norte-americano Lanny Dardar, por nocaute técnico no quinto assalto, na madrugada deste domingo, no Civic Auditorium, em Glendale, na Califórnia (Estados Unidos). Apesar da vitória, o brasileiro levou uma bronca do técnico Miguel Diaz, que queria um nocaute no terceiro round. A dura foi dada ainda em cima do ringue, antes do anúncio oficial do triunfo.

A cada vitória como profissional, Esquiva se apresenta melhor. Ainda mostra defeitos, mas que, visivelmente, estão sendo trabalhados pela equipe técnica. Diante de Dardar, não foi diferente. O brasileiro teve habilidade para bater na linha de cintura do adversário, mais uma vez um bom preparo físico e boa sequência para chegar à vitória.