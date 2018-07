Apesar de preguiçoso, Santos é o novo líder

Se para ganhar um jogo e se tornar líder é preciso ter apetite, pelo menos ontem o Santos mostrou que estava de regime. Com força máxima e Neymar em campo, o time jogou com preguiça e apenas o suficiente para fazer 2 a 1 sobre o Guarani na Vila Belmiro. Assim, a equipe chegou a 24 pontos e dormiu na primeira posição do Campeonato Paulista, mas pode ser ultrapassada hoje por São Paulo e Ponte Preta - que têm 23 pontos.

O placar contrariou o que era previsto para a partida. O Santos entrou com o time completo, dentro de casa e contra um adversário na zona de rebaixamento. Era quase sinônimo de goleada.

Mas apenas um jogador mostrou interesse em fazer isso se concretizar. Neymar destoou da pasmaceira exibida por seus colegas simplesmente por fazer o mínimo: movimentar-se e buscar jogo. Como ele costuma ir além do esperado, ainda deu um chapéu e uma bicicleta.

O restante do time ficou parado e em nenhum momento acelerou o ritmo do jogo ou adiantou a marcação para ser um pouco menos burocrático e pressionar o Guarani. Apesar do empenho, Neymar passou em branco e chegou ao quarto jogo seguido sem marcar.

Ao menos ele fez um 'quase gol', ao deixar a bola para André somente empurrar para as redes e fazer 2 a 0 no começo do segundo tempo - Montillo havia aberto a contagem na primeira etapa, marcando o seu segundo gol com a camisa santista e o primeiro na Vila Belmiro..

A falta de apetite do Santos ainda quase fez a tarde se tornar indigesta. O Guarani, um time muito limitado, diminuiu aos 18 minutos com um gol de cabeça de Tiago Pagnussat depois de cobrança de escanteio o e ainda chegou a criar algumas chances para empatar.