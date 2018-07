Apesar de queda na vantagem, Contador deve conquistar o Giro D'Itália no domingo A vantagem do ciclista espanhol Alberto Contador em relação ao segundo colocado foi reduzida pela metade no fim da penúltima etapa do Giro D''Itália, de Saint-Vincent até Sestriere, mas isso não deve impedir a conquista da competição pelo espanhol. Antes da penúltima etapa, a diferença para o italiano Fabio Aru era de mais de 4 minutos. Como Contador ficou afastado do pelotão que liderava a etapa no trecho de terra em Colle delle Finestre, a vantagem caiu para 2 minutos e 2 segundos. O ciclista espanhol, um dos poucos a conquistar as "Grandes Voltas", as provas Volta da França, o Giro D''Itália e a Volta da Espanha, está praticamente com o título garantido porque na última etapa, um trajeto plano de 185 quilômetros entre Turim e Milão, todos os ciclistas andam em um pelotão compacto, com poucas possibilidades de vitória por uma diferença maior de tempo.