Apesar de terremoto, Cidade do México sediará Mundial de Tiro com Arco

A próxima edição do Mundial de Tiro com Arco, marcado para ocorrer no próximo mês, teve a sua realização na Cidade do México oficialmente confirmada nesta sexta-feira, apesar dos vários danos sofridos pela capital mexicana após forte terremoto que provocou a morte de pelo menos 273 pessoas e deixou mais de 2 mil feridos na última terça, no país.

Além de receber a competição, agendada para acontecer entre 15 e 22 de outubro, a Cidade do México abrigará neste período um congresso de dirigentes da modalidade. As finais deste evento ocorrerão na praça de Zócalo, que fica no centro da capital nacional.

O secretário-geral da Federação Internacional de Tiro com Arco, Tom Dielen, afirmou que "enquanto a prioridade imediata das autoridades é lidar com as consequências do terremoto, o Congresso Mundial de Tiro com Arco e o Mundial deverão ocorrer conforme está planejado".

Ao abordar os efeitos trágicos do avassalador fenômeno natural, que provocou a queda de 38 edifícios, de acordo com números fornecidos pelo governo mexicano, Dielen também disse que a distribuição de ingressos de graça para espectadores para as provas finais do Mundial "pode servir como uma demonstração positiva do esporte e uma mostra de solidariedade com os habitantes da Cidade do México".

O dirigente ainda acrescentou que a Federação Internacional de Tiro com Arco e seus patrocinadores planejam "contribuir com os esforços de reconstrução da cidade", que também estava prevista para receber, entre os próximos dias 30 de setembro e 6 de outubro, os Mundiais Paralímpicos de Natação e Halterofilismo. As duas competições ocorreriam em um mesmo local, mas acabaram sendo adiadas por tempo ainda indeterminado.

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) anunciou na última quarta que a decisão foi tomada após uma avaliação da situação atual da Cidade do México depois de contatos com o Comitê Organizador Local e o governo mexicano. Os locais onde as competições seriam realizadas tiveram apenas pequenos danos, mas uma avaliação estrutural total precisará ser realizada. Além disso, alguns dos hotéis que hospedariam atletas foram gravemente danificados.