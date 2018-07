Giovanni Augusto festeja rápida adaptação ao Corinthians

Giovanni Augusto marcou no domingo, no empate por 2 a 2 com a Ferroviária, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Foi apenas o quarto jogo do meia, que comemorou a rápida adaptação ao novo clube.

"Quando cheguei ao Corinthians, parecia que estava aqui desde o ano passado. Todo mundo me recebeu muito bem. Isso facilitou bastante a adaptação. Estou muito feliz e espero cada vez mais ganhar meu espaço", disse Giovanni Augusto em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT do Parque Ecológico.

O meia admitiu que teve sorte no lance do gol e falou com bom humor sobre a jogada. "Na volta da viagem brincamos bastante falando que foi um gol sem querer. A bola bateu em mim e entrou. Mas tem um ditado no futebol de que não existe gol feio. Feio é não fazer gol", disse.

Contratado do Atlético-MG para ser titular, Giovanni Augusto está na reserva atualmente. Ele, inclusive, elogia Romero, seu concorrente direto pela vaga na equipe. "Eu sou bastante sincero. Hoje, o momento melhor é do Romero. Ele tem bastante gols. Respeito o momento de cada um. Cabe a mim me preparar para, quando a oportunidade aparecer, ajudar o grupo. Na hora certa, vou ter meu espaço também."

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o São Bento, em Sorocaba, às 21h45. O Corinthians lidera o Grupo D do Campeonato Paulista, com 13 pontos.