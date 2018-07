Após 10 anos, Brasil receberá Copa do Mundo de Triatlo Depois de uma década, o Brasil voltará a receber no ano que vem uma etapa da Copa do Mundo de Triatlo. Nesta segunda-feira, um dia depois do encerramento da temporada internacional 2013, a ITU (Federação Internacional de Triatlo, na sigla em inglês) anunciou que o Rio receberá um evento em 2014, em data ainda não definida.