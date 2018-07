Após 13 anos, Dida reestreia no Brasileiro

"Está sendo bastante emocionante este momento de pré-estreia. Estou sentindo algo diferente. Quero muito que o jogo comece para quebrar esse gelo", disse o pentacampeão mundial com a seleção brasileiro.

Dida não disputa o Nacional desde 1999, quando foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Mais de uma década depois, encontra-se em situação bastante diferente. A Portuguesa, que venceu a Série B no ano passado e retornou à Primeira Divisão, ocupa o 16º lugar. São quatro pontos em cinco jogos e, na última rodada, levou 4 a 1 do Fluminense.

O goleiro admite não estar 100% - ele passou o último mês treinando. Mas se mostra confiante com o fato de o jogo ser disputado no Estádio do Canindé. "Esperamos aqui, em nossa casa, com a nossa torcida, fazer um grande jogo. Espero particularmente fazer uma boa estreia e contribuir com a vitória."