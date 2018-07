Após 25 anos,'Come-Fogo' retorna à elite estadual

Um dos mais tradicionais clássicos do interior volta a ser disputado hoje, após 25 anos de ausência na elite do futebol paulista. Na última vez que Botafogo e Comercial se enfrentaram, no dia 20 de julho de 1986, houve empate por 0 a 0 no Estádio Palma Travassos, do Comercial. Hoje, o duelo é no Estádio Santa Cruz, do Botafogo, às 19h30.

Como de praxe, as provocações são intensas na cidade. Além das torcidas, os próprios dirigentes acabaram se envolvendo. No início da semana, ao analisar a derrota do rival para o São Paulo, o presidente do Comercial, Nelson Lacerda, não teve dúvidas quanto ao favoritismo do seu time. "Eu acho que o Come-Fogo vai ser só Come-Come, porque, pelo que eu vi do Botafogo (goleado por 4 a 0 no Morumbi), acho que não vai dar para eles não."

O presidente do Botafogo, Silvio Martins, foi mais paciente e esperou a segunda rodada para dar a resposta. Após a vitória contra o XV de Piracicaba e a segunda derrota do rival na competição, devolveu. "Falam muito. Até agora eu não vi o Comercial na elite. Jogaram duas e perderam as duas. Come-Come? Pelo o que eu vi nas primeiras rodadas vai ser Fogo-Fogo."

O encontro também é quente nos bastidores, tudo para chegar mais forte ao tradicional clássico. O Botafogo apresentou oficialmente na quinta-feira o atacante André Dias, de 30 anos.

O jogador corre contra o tempo para atuar pelo menos 45 minutos no clássico. Já no Comercial, a novidade deve ser o meia Thiago Galhardo, ex-Botafogo-RJ.

Os ingressos, que custam de R$ 20 (para quem é proprietário de cadeiras cativas) a R$ 80 (numerada) seguem à venda em vários postos espalhados pela cidade, sendo que 20 mil ficarão para a torcida do Botafogo e 8,5 mil para a do Comercial. Até ontem, a informação extraoficial é de que mais de 10 mil já estavam vendidos.

A campanha de ambos não empolga, mas a do Botafogo é um pouco melhor, já que somou três pontos na quarta-feira diante do XV de Piracicaba ao vencer por 2 a 1, em casa. O Comercial vem de derrotas para o Linense, em casa, na estreia, e para o Paulista, quarta, em Jundiaí.

Pela 1ª vitória. Portuguesa, Guaratinguetá, Oeste, Mirassol, XV de Piracicaba e Bragantino, que ainda não venceram na competição, estarão em campo hoje. A Lusa, apontada como candidata a sensação da temporada, estreou perdendo em casa para o Paulista e reagiu ao empatar com o Palmeiras na quarta-feira. O adversário das 19h30, no Canindé, o Guaratinguetá, perdeu as duas. No Estádio dos Amaros, em Itápolis, Oeste e Mirassol jogam às 17 horas. E, em Piracicaba, o XV recebe o Bragantino, às 19h30.