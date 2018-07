Após 3 anos, Schiavone volta a uma final de WTA e encara norte-americana no Rio A decisão da chave feminina do Rio Open, no Jockey Club Brasileiro, terá uma disputa entre a experiência e a juventude. Neste sábado, pelas semifinais, a italiana Francesca Schiavone, de 35 anos, e a norte-americana Shelby Rogers, de 23, ganharam com facilidade os seus jogos e se enfrentam neste domingo.