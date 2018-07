Após 5 derrotas, Hertha demite o treinador O técnico do Hertha Berlim, Michael Skibbe, não resistiu à goleada sofrida no sábado e acabou sendo demitido ontem. A diretoria do clube alemão optou por sua saída, depois de ele acumular cinco derrotas nos últimos cinco jogos. Os 5 a 0 do Stuttgart, sábado, determinaram o fim do mandato. A decisão de trocar de treinador contou com o apoio da torcida, que ontem fez protestos na porta do clube pelos maus resultados. O Hertha está na 15.ª posição, uma acima da zona de rebaixamento. Nos jogos de ontem, Augsburg 0 x 0 Nuremberg e Colônia 0 x 1 Hamburgo.