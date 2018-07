Após 58º lugar, Jhonatan lamenta condições em Sochi

"A pista estava ruim por causa do calor e neve úmida. Eu tentei esquiar o meu máximo, mas cometi alguns erros e terminei somente por meu País. Está muito quente e eu não gosto de esquiar assim. Prefiro a pista gelada", disse Jhonatan, que ficou em 56º lugar no slalom gigante nos Jogos de Vancouver, em 2010.

Agora, ele volta a competir no sábado, penúltimo dia dos Jogos de Sochi, quando disputa a prova do slalom, a mais técnica do esqui alpino, que é a sua preferida. "Meu objetivo no slalom gigante era chegar ao fim. Mas no slalom eu quero obter uma boa classificação", avisou o atleta brasileiro de 26 anos.