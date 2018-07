Após 9 anos, Maria Clara e Carol faturam 1ª Grand Slam

MOSCOU - No Open de Fortaleza de 2004, as irmãs Maria Clara e Carol jogaram pela primeira vez juntas no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Passaram-se nove anos e 113 etapas para que elas finalmente conquistassem o primeiro título de Grand Slam juntas. A taça veio neste domingo, quando elas ganharam o Grand Slam de Moscou, na Rússia. Antes, elas só haviam vencido um Open, na Polônia, em 2008, torneio de menor valor.

Este ano, as duas filhas da ex-jogadora de vôlei Izabel Salgado, já haviam batido na trave duas vezes, com os vice-campeonatos das etapas de Haia (Holanda) e em Long Beach (EUA). Em ambas, perderam uma final brasileira contra Taiana e Talita. Como as líderes do ranking foram eliminadas precocemente em Moscou, o caminho ficou aberto para as irmãs Salgado.

Neste domingo, na final, elas venceram as alemãs Ludwig e Walkenhorst na decisão com parciais de 21/15 e 21/18. O título foi muito comemorado não apenas por ser o primeiro, mas porque as irmãs sofreram duas derrotas na fase de grupos e por pouco não foram eliminadas.

"Não sabíamos, ao certo, qual seria a conta a fazer e se daria para classificar. Pensamos que estávamos fora, sem chances. Quanto vencemos e vimos que avançamos por muito pouco, disse que, se a sorte estava ao nosso lado, precisávamos tê-la com a gente até o fim para dar um retorno. Portanto, este é um momento muito especial par nós", disse Maria Clara.

"A Alemanha tem um excelente time, apesar de novo. Tivemos um início de torneio muito difícil e tínhamos que fazer o nosso melhor para chegar até aqui. Apostamos em forçar o nosso saque o tempo todo em cima da Ludwig. Além disso, cometemos poucos erros e conquistamos nosso primeiro ouro na temporada. Estou muito feliz. Legal demais subir no lugar mais alto do pódio ao lado da minha irmã", vibrou a caçula das irmãs Salgado.

Com o título, Maria Clara e Carol devem subir para o terceiro lugar no ranking da temporada, ganhando duas posições. Talita e Taiana lideram com folga sobre Semmler/Holtwick (Alemanha). Lili e Bárbara Seixas, que estavam em terceiro, devem cair para a quinta posição.