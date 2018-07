Após acareação, jovem admite disparo

A jovem Adriene Cyrilo, de 20 anos, confessou ontem à polícia que segurava a arma quando houve o disparo acidental que atingiu sua mão esquerda, na madrugada de sábado, dentro do carro do jogador Adriano, do Corinthians, quando saíam da boate Barra Music, na Barra da Tijuca, no Rio. Após uma acareação com o atleta e as outras quatro pessoas que estavam no veículo, a jovem chorou e admitiu ter mentido.

No primeiro depoimento à polícia, ainda no hospital Barra D'Or, no domingo, Adriene afirmou que o jogador era quem segurava a arma. Adriano, segundo ela, estava no banco de trás, com a jovem e outras duas mulheres. No mesmo dia, a perícia apontou que o tiro havia sido disparado por alguém que estava no banco traseiro. Desde o início, o atacante - primeiro a amigos e, depois, no depoimento à polícia - afirmava que estava no banco do carona, na frente.

A versão foi apresentada pelas outras três mulheres e o amigo do jogador, o PM reformado Julio Cesar Barros, dono da arma e quem dirigia o carro. Ontem, após Adriene deixar o hospital - ela passou por uma cirurgia de quatro horas, anteontem -, todos foram convocados para a acareação. Somente Daniele Pena não compareceu. Segundo o delegado Fernando Reis, titular da 16.ª DP e responsável pela investigação, ela não conseguiu sair a tempo do trabalho.

"No depoimento, depois de muito vai e vem, ela (Adriene) confessou que mentiu. Pegou a arma que estava embaixo do banco e ela detonou", disse o delegado. A jovem, segundo ele, não explicou por que mentiu. "Apenas chorou muito, dizendo que estava arrependida e no meio daquela confusão toda ficou perdida", completou.

Durante a acareação, todos foram levados para o pátio da delegacia, onde fizeram a reconstituição do momento do disparo no carro de Adriano - ainda com a marca da bala na lataria. Os peritos recriaram duas situações: uma com o atacante no banco do carona, outro com ele no banco traseiro. Na segunda, ao lado de três mulheres, a porta do carro não fechou. "Vocês viram, fisicamente ele não cabia ali", disse o delegado aos jornalistas, que puderam acompanhar a reconstituição.

Confissão. Quando começaram a surgir as contradições entre os depoimentos da jovem e dos demais - que corroboravam com o que dizia Adriano - o delegado chegou a dizer que, caso fosse comprovado que Adriene estava mentindo, ela poderia ser indiciada por denúncia ou ação caluniosa. No entanto, com a confissão no decorrer da investigação, a jovem foi beneficiada pelo chamado "arrependimento eficaz", e por isso não será indiciada.

Como o dono da arma possuía registro e ela estava na mão da vítima, ninguém deve ser indiciado. O delegado não quis informar o prazo para a conclusão do inquérito, o que deve ocorrer depois de janeiro. "Todos os elementos colhidos coincidem e dão credibilidade à confissão, demos um passo importante, mas ainda não concluímos a investigação."