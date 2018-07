Após acidente, data de semi segue indefinida

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda não definiu nova data para a realização da série semifinal da Superliga Feminina entre Vôlei Futuro e Sollys/Osasco. A primeira partida, que seria realizada anteontem à noite, acabou adiada após o acidente sofrido com a equipe de Araçatuba - o ônibus do time tombou a poucos metros do Ginásio José Liberatti, em Osasco.

A CBV já começou a conversar com os clubes para encontrar um consenso, informou a assessoria de imprensa da entidade. Um dos problemas a serem resolvidos é a disponibilidade de datas para a transmissão televisiva.

Dona dos direitos de TV, a Globo ajustou sua grade de programação para que abril seja o "mês do vôlei". O jogo final está marcado para o dia 30, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. O técnico William Carvalho afirmou que não teria condições de treinar sua equipe pelos próximos sete dias.

Traumatismo. Várias jogadoras sofreram lesões leves - a central Fabiana, por exemplo, levou oito pontos no antebraço porque se cortou com estilhaços do vidro da janela.

O caso mais grave é o da líbero americana Stacy Sykora, que está internada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, sem previsão de alta.

Segundo relatos de colegas e do técnico William dados pouco depois do acidente, Stacy desmaiou após bater a cabeça e teria sofrido um corte profundo na região. De acordo com o site Globoesporte.com, a atleta sofreu traumatismo craniano e está com edemas no lado esquerdo do cérebro.

O Sírio Libanês e o Vôlei Futuro não deram uma posição oficial sobre o estado de saúde da atleta. É preciso que um parente autorize a divulgação dos dados médicos. Familiares de Stacy estariam em busca de um visto de emergência para acompanhar o quadro clínico da atleta.

A delegação do time, que estava em Osasco desde o início da semana, retornou para Araçatuba na tarde de ontem.