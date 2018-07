Após acidente, Valentino Rossi tem melhora e pode deixar hospital já nesta sexta O estado de saúde do italiano Valentino Rossi, que se acidentou durante um treino de motocross na última quinta-feira em Pesaro e Urbino, na Itália, teve melhoras e o piloto pode receber alta do hospital onde foi internado às pressas, em Rimini, ainda nesta sexta, de acordo com sua equipe na MotoGP, a Movistar Yamaha.