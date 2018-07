Após acusações, árbitro fala em intimidação

"Tenho um advogado que trabalha no caso desde 2007. Ele recebeu cerca de dez telefonemas, de um número restrito. A conversa teve a intenção de coagir o trabalho dele. A pessoa pediu o endereço dele, falou que queria enviar uma notificação", disse Fonseca à Rádio Paiquerê, de Londrina.

"Esse tipo de notificação teria que chegar ao meu endereço, não no endereço do meu advogado. Já pedimos a quebra de sigilo telefônico. A ligação pode ser de um número restrito, mas ele fica armazenado na operadora. Eles querem me fazer calar, mas não vão", ameaçou o árbitro, que fez as acusações contra Corrêa depois de ser retirado do quadro da Fifa em favor do também carioca Péricles Bassols, que havia perdido o direito ao escudo da entidade anteriormente justamente para Fonseca.

Na semana passada, Fonseca relatou que Corrêa o teria pressionado antes de um jogo entre Corinthians e Goiás, pelo Brasileiro de 2010: "Ele me disse antes do jogo em que o Corinthians ganhou por 5 a 1 do Goiás: 'É jogo do Timão, hein?' O que eu posso entender com isso? Que se o Corinthians não ganha, eu posso nunca mais ser escalado", argumentou.

A reportagem do Estado tenta contato com Corrêa desde a última sexta, mas ele não atende às ligações em vários números.

O presidente da Conaf se pronunciou através de nota, no último sábado, antecipando que processaria judicialmente Fonseca nas esferas desportiva (STJD, ofensa moral), cível (responsabilidade civil para obtenção de reparo pecuniário por dano moral) e criminal (crime de injúria).

A nota classifica as denúncias como "absurdas e levianas", e trata Fonseca como ex-árbitro, ainda que ele não tenha oficializado sua aposentadoria do apito.

O acusador chegou a qualificar o dirigente da CBF como "mariquinha, mentiroso e corrupto". Segundo Fonseca, as provas que tem serão apresentadas para "contribuir para que essa sujeirada toda seja lavada".