Após alta, pilotos da Stock celebram por escaparem ilesos de grave acidente

O acidente, um dos mais impressionantes da história recente da Stock Car, ocorreu na primeira das duas provas da etapa de Curitiba. A batida teve início na nona volta, quando Thiago Camilo teve problemas no carro e vinha lento na reta de largada. Ele foi atingido fortemente na traseira por Rafael Matos e, em seguida por Felipe Fraga. Vários carros acabaram sendo danificados por conta da batida.

A preocupação maior ficou com a condição de Felipe Fraga e Thiago Camilo, que reclamava de dores no pé esquerdo. "Feliz por ter escapado dessa sem consequências mais graves, após os exames não tenho nada quebrado, apenas um corte profundo no calcanhar e 4 pontos, claro que muita dor nos pés mas isso é o de menos", comentou Thiago Camilo.

Ele recebeu alta hospitalar ainda na noite de domingo. Depois, agradeceu o apoio recebido após o forte acidente. "Feliz por ter escapado dessa sem consequências mais graves, após os exames não tenho nada quebrado, apenas um corte profundo no calcanhar e 4 pontos, claro que muita dor nos pés mas isso é o de menos", escreveu em seu perfil no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos.

Já Felipe Fraga passou a noite no hospital, em observação, e teve alta hospitalar nesta segunda-feira. Logo após a batida, ele se queixou de dores no joelho esquerdo e no tórax. "Foi o maior susto de minha carreira no automobilismo. Estava em aceleração plena e tive minha visão encoberta por estar em uma disputa com outro carro na reta (Rafael Matos)", lembrou.

Passado o susto, agora Thiago Camilo e Felipe Fraga esperavam estar de volta à ação na próxima etapa da temporada 2015 da Stock Car, em Goiânia, no dia 16 de agosto, quando será realizada a Corrida do Milhão.

"Quero agradecer imensamente todas as mensagens de apoio e carinho dos fãs que eu e minha família recebemos hoje e também dar os parabéns para a Voxx Racing e ao Marcos Gomes pela vitória. Agora é hora de focar em minha recuperação para estar de volta ao grid na próxima corrida", finalizou Felipe Fraga.