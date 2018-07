Após apagão do Flu na ida, Osvaldo prega calma para avançar na Copa do Brasil Na última quarta-feira, o Fluminense empatou com a Ferroviária por 3 a 3, fora de casa, após ter começado vencendo por 2 a 0. Em um "apagão", o time levou a virada e teve de buscar o empate em Araraquara (SP) nos minutos finais. Neste domingo, o atacante Osvaldo afirmou que o time precisa manter a calma no jogo de volta para conquistar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.