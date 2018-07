Após atentado, Maratona de Boston aumenta inscritos

BOSTON - A Maratona de Boston terá 9 mil corredores a mais para a edição de 2014, abrindo espaço para que as mais de 5 mil pessoas que não puderam completar seu trajeto na prova deste ano, quando estouraram bombas, e também para muitos outros que desejam correr como forma de homenagear as vítimas.

As inscrições para a 118.ª edição da maratona anual mais antiga do mundo começará em 9 de setembro, anunciou a Associação Atlética de Boston. A entidade "está consciente do crescente interesse em se inscrever para a Maratona de Boston de 2014", disse o diretor executivo Tom Grilk. "Nós entendemos que muitos maratonistas querem correr em Boston em 2014 e apreciamos o apoio e paciência que tem demonstrado a comunidade de corredores por causa das explosões que ocorreram na última primavera".

O número de 36 mil participantes para a corrida em 12 de abril de 2014 será o segundo maior da história da prova, apenas menor do que os 38.708 registrados para a edição centenária da Maratona de Boston em 1996. Os organizadores disseram que precisam limitar o número porque há um espaço limitado em alguns trechos do percurso.

Os atletas com melhores tempo terão a oportunidade de se inscreverem primeiro. E se ainda existirem vagas, elas serão abertas a todo o público em geral no dia 16 de setembro. "Os corredores interessados têm sido notavelmente respeitosos e cooperadores na organização do que será um dia importante na história da corrida, do esporte e da cidade de Boston", disse Grilk.

No dia 15 de abril deste ano, a Maratona de Boston foi paralisada às 14h50 (horário local), quatro horas depois do início, quando duas explosões na chegada deixaram dois mortos e centenas de feridos. Um total de 5.624 corredores que não concluíram a participação até o incidente foram autorizados a se inscreverem antecipadamente para a edição de 2014 durante esta semana e até esta quinta-feira.