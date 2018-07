Após atletismo, biatlo da Rússia também é punido por doping sistemático

Dois desses casos aconteceram durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, exatamente na Rússia, no ano passado, com Irina Starykh e Ekaterina Iourieva sendo banidas da competição. Depois, também Alexander Loginov caiu no doping, todos por EPO, hormônio sintético utilizado para produzir glóbulos vermelhos e ajudar na resistência. Todos estão suspensos, mas Iourieva anunciou aposentadoria.

De acordo com a IBU, a Rússia causou "sério dano aos interesses e à reputação da entidade" e a multa imposta aos russos é a mais alta possível. Já os russos garantiram que não têm razão nem a intenção de apelar. Em 2009, já haviam sido multados em 50 mil euros pelo mesmo motivo. O biatlo é uma combinação de esqui cross country e tiro.