Após atraso em 2015, governo promete pagar Bolsa Atleta antes da Olimpíada Se em 2015 o governo postergou a divulgação da lista de contemplados do Bolsa Atleta até 5 de agosto, no ano olímpico o Ministério do Esporte resolveu antecipar todo o processo. O Diário Oficial da União (DOU) traz a abertura da edital nesta quarta-feira, com as inscrições começando na quinta. O cronograma prevê a publicação da lista final entre 7 e 10 de junho.