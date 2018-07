Após atraso por falta de luz, Rio Claro bate Oeste em jogo de 2 pênaltis no final Num jogo que começou com 55 minutos de atraso pela falta de energia elétrica no estádio dos Amaros, em Itápolis, o Rio Claro venceu o Oeste por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O final foi emocionante, com dois pênaltis. Com este resultado, o Rio Claro passou a somar sete pontos, em último lugar do Grupo D. Por outro lado, o Oeste tem cinco pontos em último lugar do Grupo A.