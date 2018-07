Após atraso, torcida tem entrada liberada no estádio Mané Garrincha

BRASÍLIA - Após um atraso de cerca de 50 minutos, os portões do Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha) foram abertos para a entrada do público. Sem qualquer tumulto ou confusão, os torcedores começaram, portanto, a entrar na arena que será palco da abertura da Copa das Confederações - o jogo entre Brasil e Japão está marcado para iniciar às 16 horas.

A abertura dos portões sofreu um atraso por causa de um protesto que acontece neste sábado em frente ao Estádio Nacional de Brasília. A manifestação é contra a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Apesar de ser pacífica, sem confronto com a polícia, atrapalha um pouco o acesso do torcedor à arena.

Para tentar facilitar o acesso do público que vai ao jogo, a Tropa de Choque fez um cordão de isolamento entre os manifestantes e o estádio. Assim, os torcedores estão conseguindo entrar, começando a ocupar as arquibancadas. A cerimônia de abertura da Copa das Confederações está prevista para as 14h30, 1h30 antes de Brasil x Japão.