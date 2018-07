Após audiência, posseiros seguem em área da CBF

Apesar disso, a diretoria da CBF, oficialmente, se declara otimista com relação às próximas etapas do caso. Em nota divulgada ontem, a entidade manifesta confiança que a juíza Ana Cecília Gomes de Almeida, da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, "fará com que os invasores cumpram a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por eles desrespeitada".

Os posseiros que montaram casebres ao longo do terreno estariam ligados a milícias locais - grupos de poder paralelo que muitas vezes contam com policiais no comando.