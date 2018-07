Após balançar em 2015, Coritiba estreia contra o Cruzeiro para evitar sofrimento Depois de sofrer no último Campeonato Brasileiro e escapar do rebaixamento na última rodada, o Coritiba tentará surpreender na atual temporada e brigar ao menos na parte intermediária da tabela de classificação. Para isso, não pode desperdiçar pontos em casa e precisa vencer o Cruzeiro neste sábado, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.