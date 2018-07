Após bater recorde sul-americano, Thiago Braz ganha ouro em Praga

Quatro dias depois de bater o próprio recorde sul-americano no salto com vara, Thiago Braz garantiu mais uma medalha de ouro, nesta segunda-feira. O garoto de 21 anos venceu o Josef Odlozil Memorial, em Praga, na República Checa. Em duas semanas, subiu ao pódio pela terceira vez em eventos importantes da Europa.

A vitória em Praga foi com um salto de 5,75m, mesmo resultado que lhe valeu o ouro no Meeting de Ostrava, também na República Checa, no último dia 26. Na etapa de Roma da Diamond League, na quinta-feira, passou o sarrafo a 5,86m para bater o recorde sul-americano da prova. Na ocasião, ganhou prata.

Terceiro do ranking mundial, Thiago tem índice para o Mundial de Pequim (China) e para os Jogos Olímpicos do Rio. Nesta segunda-feira, ele foi convocado para representar o Brasil também nos Jogos Pan-Americanos.