Após boa estreia, zagueiro argentino já se diz 'confortável' no Botafogo

"Me senti muito bem e contente pela vitória. Penso em fazer o melhor em cada treinamento para depois estar à disposição do Ricardo [Gomes]. Ele que toma as decisões e estou aqui para somar ao grupo. Me senti muito confortável com meus companheiros e repito que fiquei muito contente com a vitória", afirma Carli.

Ainda se adaptando ao futebol brasileiro, o argentino já consegue fazer comparações entre as duas escolas sul-americanas. "É outro futebol, se joga diferente. Em alguns momentos com mais espaços, em outros mais fechado e com menos controle da bola. Cada jogo é diferente. Estou começando a viver o futebol brasileiro e estou gostando muito. Sinto um pouco o calor, mas tenho que acostumar com o clima", comenta o defensor.

Apesar do desconforto com o calor, Carli dispara elogios a sua nova cidade. "É um paraíso. Estou gostando muito do Rio, a família está muito contente e isso é importante. Todos no clube me receberam muito bem, me passaram confiança e isso é muito importante para o jogador", diz o argentino.