Após boa estreia de Levir Culpi, Fluminense faz clássico com Botafogo Aliviado após a estreia com vitória e classificação para a Copa Sul-Minas-Rio, o técnico Levir Culpi terá novo desafio com o Fluminense, no clássico com o Botafogo, neste domingo, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O Clássico Vovô é válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Carioca.