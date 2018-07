Após bronze, Penalber vê disputa sadia com Guilheiro para Rio-2016

Victor Penalber fez a sua parte para ajudar a alcançar a meta estipulada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) no Mundial que está sendo disputado no Casaquistão. Nesta quinta-feira, o atleta da categoria até 81 kg ficou com o bronze ao superar o georgiano Avtandili Tchrikishvili, então campeão mundial e líder do ranking. "O Kitadai bateu na trave no primeiro dia, mas consegui trazer a medalha agora", festejou o judoca de 25 anos.

O objetivo da CBJ é conquistar de quatro a cinco medalhas, com duas finais e de preferência com dois pódios no masculino. O de Penalber foi o segundo pódio do Brasil na competição - Érika Miranda também ganhou bronze. "Tenho esperança de que vamos cumprir a meta e ir ainda melhor para 2016. Acho que isso é reflexo da evolução da equipe. Temos dito nos últimos Mundiais que, mesmo não vindo o resultado, o time vai ficando mais experiente", disse.

Ainda nesta quinta-feira, Mariana Silva e Leandro Guilheiro ficaram pelo caminho. O experiente judoca não obteve grandes resultados desde que retornou de lesão. Com o tempo para os Jogos Olímpicos cada vez mais curto, Guilheiro dificilmente conseguirá alcançar Penalber, que tem grandes chances de ser o representante do País no Rio na categoria até 81 kg. Para ele, a disputa é saudável para o Brasil.

"Eu tenho o grande prazer de concorrer com um atleta que já tem medalha em Mundial e em Olimpíada, que já fez a história dele no esporte brasileiro. Vejo como uma disputa muito dura, não tem como não respeitar um atleta com esse currículo. Mas acho que dei um grande passo com o terceiro lugar no Mundial e estou muito feliz por ter conseguido conquistar uma medalha em um campeonato de grande porte", concluiu Penalber.