Após cinco anos, Avaí anuncia o retorno do técnico Silas

Após seis derrotas consecutivas, o Avaí apostou em um velho conhecido para acabar com a má fase deste início de temporada. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube anunciou a contratação do técnico Silas para o lugar de Raul Cabral, cinco anos após a última passagem do ex-jogador pelo time catarinense.

A contratação de Silas foi anunciada pelo presidente do Avaí, Nilton Macedo Machado, e pelo diretor de esportes, Marcelo Gonçalves. De acordo com eles, o novo treinador será apresentado oficialmente à imprensa nesta quinta.

Silas chega ao comando do Avaí para tentar mudar o péssimo início de temporada do clube. Sob o comando de Raul Cabral, a equipe foi eliminada logo na primeira fase da Copa Sul-Minas-Rio e faz péssima campanha no segundo turno do Campeonato Catarinense. Após ser a segunda colocada da primeira fase, é a lanterna da segunda, sem somar pontos após cinco jogos, e corre risco de rebaixamento.

Esta será a terceira passagem de Silas pelo Avaí. Na primeira, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2008, foi campeão catarinense em 2009 e terminou o Brasileirão daquele ano na sexta posição. Depois, em 2011, voltou ao clube e o levou às semifinais da Copa do Brasil, na qual caiu diante do Vasco, que seria campeão.

O retrospecto de Silas no Avaí é tão bom que até o meia Marquinhos, grande ídolo do elenco, pediu publicamente sua contratação. Além do clube catarinense, o treinador já trabalhou no Grêmio, Flamengo, Ceará, entre outros. Como jogador, se destacou com a camisa do São Paulo nos anos 80.