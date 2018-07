Após cinco meses, versão 'esticada' da Sul-Americana se aproxima das oitavas

A bola já rola há mais de um mês pela segunda fase da Copa Sul-Americana e, até agora, apenas dois confrontos das oitavas do torneio estão definidos: Corinthians x Racing e o embate brasileiro Sport x Ponte Preta. Os outros seis embates da próxima etapa no torneio só serão conhecidos em agosto, o que tem deixado muito torcedor confuso em relação ao calendário da competição.

O motivo é a "esticada" no calendário da competição, que passou por mudanças nesse ano por decisão da Conmebol. O torneio que, em 2016, foi realizado de agosto a novembro, neste ano começou em fevereiro e se estende até dezembro.

Com isso, o intervalo de tempo entre os jogos de ida e volta de uma mesma fase já chegou a ser de mais de três meses. Boston Rivers x Comerciantes Unidos, por exemplo, que abriram o torneio no dia 28 de fevereiro, só voltaram a se enfrentar no dia 1º de junho.

A intenção da Conmebol, como foi anunciado no ano passado, é de tornar o calendário sul-americano semelhante ao do calendário do futebol europeu. A Libertadores também passou por uma mudança significativa em sua duração, se estendendo de fevereiro a novembro.

Clubes brasileiros vão bem na segunda fase

Entre os times brasileiros que seguem na disputa da Copa Sul-Americana, apenas o Flamengo ainda não confirmou sua classificação para as oitavas de finais do torneio. No segundo confronto com o Palestino, marcado o dia 9 de agosto, o clube carioca vai tentar confirmar o favoritismo com a vantagem de 5 a 2 conquistada no primeiro jogo, fora de casa.

Na noite da última quinta-feira, o Sport perdeu por 2 a 1 para o Arsenal de Sarandí, mas o gol fora de casa garantiu a classificação do clube brasileiro, que tinha feito 2 a 0 em casa no dia 6 de julho. Nas oitavas, vai encarar a Ponte Preta.

Quem também conheceu seu rival na próxima etapa do torneio é o Corinthians. O Racing venceu fora de casa o Independiente Medellín por 3 a 2, na última quinta, e vai enfrentar o clube brasileiro, que já tinha garantido sua classificação um dia antes.

Veja quem pode se enfrentar nas oitavas da Sul-Americana

Corinthians x Racing

Huracán ou Libertad x Santa Fe

Oriente Petrolero ou Tucumán x Independiente ou Deportivo Iquique

Nacional-PAR X Olimpia x Nacional Potosí ou Estudiantes

Cerro Porteño x Deportivo Cali ou Junior Barranquilla

Sport x Ponte Preta

Fluminense x Bolívar ou LDU

Chapecoense x Palestino ou Flamengo