Após cirurgia dos rins, Maradona vai trabalhar O técnico e ex-jogador da seleção argentina Diego Maradona tem volta prevista aos trabalhos como técnico do Al-Wasl amanhã. O astro foi operado anteontem para retirada de um cálculo renal em um hospital de Dubai, Emirados Árabes Unidos. Maradona começou a sentir dores depois da partida de sua equipe no sábado e foi internado. No hospital os médicos detectaram o cálculo e a necessidade de retirá-lo. Segundo o clube, depois de passada a crise, o argentino, ainda no hospital, fez questão de ver o vídeo da partida do próximo adversário de seu time, o Sharjah.