Após clássico, Ricardo Oliveira pede cautela em jogo contra o Água Santa O atacante Ricardo Oliveira fez um alerta ao time do Santos nesta sexta-feira. Preocupado com a euforia da equipe após a vitória no clássico com o Corinthians, o artilheiro pediu cautela aos companheiros diante do modesto Água Santa. Para o jogador, o maior adversário deste sábado será o próprio Santos.