Após confusão, boxeador Chisora perde licença britânica para lutar

CARDIFF - O polêmico boxeador Dereck Chisora sofreu as consequências por suas confusões e perdeu sua licença britânica para lutar. A punição é resultado de uma briga com o ex-pugilista David Haye, durante uma coletiva de imprensa. Na ocasião, Chisora havia perdido o título dos pesos pesados para Vitali Klitschko, em Munique.

A informação foi confirmada pelo promotor do boxeador, Frank Warren. "Estamos considerando se devemos apelar contra a decisão", disse Warren. Nesta quarta-feira, Chisora foi interrogado pelo Conselho de Controle do Boxe Britânico e teve que explicar sua briga com Haye.

No dia 18 de fevereiro deste ano, o pugilista britânico perdeu a disputa do título dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe para Vitali Klitschko. Após a luta, entrou em uma discussão com David Haye durante a coletiva de imprensa, e os dois acabaram trocando socos.

Esta foi apenas uma das confusões em que Chisora se envolveu. Na pesagem para a luta contra Vitali, ele deu um tapa na cara do boxeador e ainda cuspiu água em seu irmão, o também boxeador Wladimir Klitschko. No mês passado, o Conselho Mundial de Boxe já havia suspendido o britânico por tempo indeterminado.