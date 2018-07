Após conseguir empate com gol irregular, Cruzeiro se diz perseguido por Heber O Cruzeiro só conseguiu empatar com o Santos por 2 a 2, domingo à tarde, no Mineirão, porque o trio de arbitragem não marcou impedimento claro no gol de Manoel, aos 44 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o vice-presidente de futebol do clube, Bruno Vicintin, procurou a imprensa após a partida para reclamar da arbitragem de Heber Roberto Lopes.