Após conversa e treino, time para o clássico sai hoje Com exceção de Renato Augusto e Igor, machucados, Tite tem os demais jogadores à disposição para o clássico de domingo com o São Paulo, mas somente hoje, após o treino da manhã e depois de conversar com o preparador físico Fabio Mahseredjian e o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, é que o treinador vai definir o time que levará ao Morumbi. Isso porque na quarta-feira o Corinthians tem um jogo decisivo contra o Millonarios, na Colômbia.