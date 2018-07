Após 'conversa franca', Flu reintegra Fred e confirma atacante contra o Vasco

"Finalmente, nessa manhã aqui no Fluminense, nos reunimos Fred, Levir, eu e o Jorge (Macedo, diretor executivo de futebol). Eu convoquei a reunião para que estivéssemos juntos e, graças a Deus, prevaleceu o bom senso. O Fred foi muito franco, o Levir foi muito franco, muito hábil. Os dois deram uma demonstração enorme de profissionalismo", comunicou o dirigente.

Na última terça, Siemsen já havia dado outra entrevista coletiva na qual disse que Fred resolveria o seu futuro nos próximos dias. Na ocasião, com o atacante treinando em separado do resto do elenco, o dirigente admitiu que o atleta vivia um momento de "insatisfação", mas negou que o mesmo tivesse pedido para deixar o clube ou dado um ultimato em relação à permanência de Levir, que teve, por sua vez, a continuidade no cargo assegurada.

Agora, entretanto, o presidente do Flu deixou claro que a situação entre as partes foi resolvida e, para completar, assegurou a presença de Fred no clássico diante do Vasco, neste domingo, às 16 horas, na Arena Amazônia, em Manaus, pela rodada final desta fase da Taça Guanabara.

"Então, é com satisfação que eu comunico que o jogador está reintegrado, vai para o treino hoje, para o jogo domingo, e o Levir conta com ele para que a gente possa lutar por esses títulos e fazer um grande Campeonato Brasileiro", declarou.

Siemsen apenas preferiu não entrar em detalhes sobre o motivo que levou a este desentendimento entre Fred e Levir e ao afastamento do jogador. A principal razão seria a hierarquia dentro da equipe. Fred é o grande líder do elenco do Fluminense e ganhou status ainda maior quando ampliou seu contrato até o fim de 2018. O acordo se manteve mesmo após a incerteza envolvendo as finanças do clube com o fim do patrocínio da Unimed, no começo de 2015.

Na semana passada, um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, Levir Culpi reuniu os jogadores e chamou a atenção do atacante. O treinador não gostou das cobranças de Fred sobre alguns companheiros naquela partida. O puxão de orelha desagradou o capitão, que não escondeu sua irritação. Ele também teria ficado insatisfeito com as constantes substituições a que vem sendo submetido desde que Levir assumiu a equipe.