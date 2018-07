Após Copa, técnico francês assume comando da Argélia

Na última terça-feira, Halilhodzic foi confirmado como novo treinador do Trabzonspor, clube turco que dirigirá pela segunda vez em sua carreira. Ele retornou para a equipe depois de a Argélia ser eliminada pela Alemanha nas oitavas do Mundial, no qual a seleção africana só foi cair por 2 a 1 na prorrogação e deu muito trabalho ao time que depois se consagraria campeão no Brasil.

Escolhido como substituto de Halilhodzic, Gourcuff, de 59 anos, vai iniciar o seu trabalho à frente da Argélia no próximo dia 1º de agosto e assinou contrato para comandar a seleção do país até o final da Copa de 2018, na Rússia. Caso o acordo seja respeitado até o fim, ele dirigirá os argelinos nas duas próximas edições da Copa Africana de Nações, em 2015 e 2017.

O último trabalho de Gourcuff como técnico foi no Lorient, clube francês que ele deixou em maio, ao término da última edição do Campeonato Francês. No seu país ele também treinou o Le Mans e o Rennes. O seu primeiro jogo à frente da seleção argelina será contra a Etiópia, em setembro, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.