Após corte, Löw convoca zagueiro do Bayer Leverkusen para a Eurocopa

O jogador, de 20 anos, disputou uma única partida pela Alemanha, a derrota para a Inglaterra por 3 a 2, em 26 de março, em amistoso realizado em Berlim. Tah não foi incluído na lista preliminar de 27 jogadores para o torneio, mas acabou recebendo a convocação nesta quarta-feira, após Rüdiger romper o ligamento cruzado do joelho direito em um treinamento na última terça.

Tah, que disputou 29 jogos pelo Leverkusen na última temporada, ficou fora das rodadas finais do Campeonato Alemão por causa de uma intoxicação alimentar. "Eu enviei um SMS a Jonathan e lhe desejei sorte", disse o diretor esportivo do Leverkusen, Rudi Völler, ao jornal Koelner Express.

Rüdiger, de 23 anos, deve ficar cerca de seis meses afastado dos gramados depois de sofrer a lesão em uma disputa com Thomas Müller. O zagueiro da Roma tinha sido o escolhido para ficar com a vaga Mats Hummels, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e não deve ter condições de entrar em campo na fase de grupos.

Nesta quarta-feira, além dos três goleiros, Löw tinha apenas 15 jogadores de linha disponíveis para o treinamento no Camille Fournier Stadium, em Evian-les-Bains, onde a Alemanha finaliza a sua preparação para a estreia na Eurocopa.

Löw explicou que o volante do Bayern de Munique Joshua Kimmich está com uma gripe e o volante do Borussia Dortmund Julian Weigl tem uma pequena lesão muscular na panturrilha. Hummels treinou em separado, mas pela primeira vez com bola. Já o atacante Lukas Podolski foi liberado para acompanhar o nascimento da sua filha.

A Alemanha abre a sua participação na Eurocopa diante da Ucrânia, em Lille, no próximo domingo. Polônia e Irlanda do Norte completam o Grupo C.