Após crítica de Zanetti, COB envia aparelhos a clubes

A entrega dos equipamentos começou nesta quarta-feira e beneficia, além do SERC/Santa Maria, de São Caetano do Sul (SP), clube de Zanetti, também Pinheiros-SP, AABB-SP, Grêmio Náutico União-RS, Minas Tênis Clube-RS e Qualivida/Três Rios-RJ. A lista é diferente da divulgada segunda-feira pelo COB.

Na ocasião, constava o Cegin, clube do Paraná bancado pelo Movimento LiveWright com forte investimento de empresários e que tem como técnico Oleg Ostapenko, ex-treinador da seleção. O Cegin dá lugar ao CT de Três Rios do Qualivida, projeto social de Georgette Vidor, coordenadora de ginástica artística da CBG. Desde segunda-feira a seleção brasileira faz um camping lá.

Esses seis clubes receberão 70 aparelhos de alta qualidade, que estavam sem uso desde que o CT foi desativado por conta da desmontagem do Velódromo carioca. "A ginástica artística é considerada uma modalidade importante dentro do planejamento estratégico do COB. Para alcançarmos nossas metas temos que atuar em constante alinhamento entre todos os agentes do esporte nacional", afirmou Marcus Vinicius Freire, superintendente executivo de esportes do COB.

"Os clubes no Brasil historicamente têm um papel fundamental na formação de atletas olímpicos. O Comitê Olímpico Brasileiro considera essencial o diálogo com os clubes formadores de atletas olímpicos e, por isso, pretendemos trabalhar durante todo este ciclo em parceria com estas entidades para garantir a melhor qualidade no treinamento de nossos atletas", completou ele.

Em nota, o COB diz que "o campeão olímpico Arthur Zanetti e todos os atletas que treinam em São Caetano serão beneficiados ainda com uma nova sala de musculação. O COB está enviando oito novos equipamentos de força e condicionamento de última geração, escolhidos pelo próprio atleta e seu treinador, Marcos Goto". Assim, tenta amenizar as críticas recebidas do campeão olímpico, que dizia não ter o apoio do COB e mostrou na reportagem da Globo treinar em situação aquém da esperada para um atleta de tão alto nível.